Dopo il 6-0 tennistico con cui l'Argentina ha travolto Porto Rico, anche grazie a una sua doppietta, Lautaro Martinez si è soffermato ai microfoni di DSports proiettando lo sguardo a giugno-luglio dell'anno prossimo, quando l'Albiceleste sarà chiamata a difendere il titolo di campione al Mondiale 2026: "Voglio prepararmi nella maniera migliore, dare il massimo come faccio sempre - ha detto l'attaccante dell'Inter -. Voglio togliere la spina del Qatar, fu molto duro arrivare allo scorso Mondiale con un infortunio, l'ho vissuta male. Ma sono cose che si superano, che ti rendono più forte. Io capocannoniere del Mondiale? E' quello che voglio, voglio essere al 100%, ma prima devo pensare alle competizioni con il mio club, le prossime amichevoli e la Finalissima. Poi vedremo. Non c'è tempo per rilassarsi, ogni giocatore deve lavorare e dare il massimo ogni giorno per il proprio club perché poi si porta tutto in Nazionale".