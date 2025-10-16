Dopo le amichevoli organizzate in Asia contro Corea del Sud e Giappone per la finestra internazionale di ottobre, la Federcalcio brasiliana ha scelto l'Europa come teatro dei prossimi due test di novembre della selezione di Carlo Ancelotti verso il Mondiale 2026: la avversarie saranno Senegal e Tunisia, che sfideranno i verdeoro rispettivamente all'Emirates Stadium di Londra (15 novembre) e alla Decathlon Arena di Lille (18 novembre). Una notizia che interessa da vicino anche Carlos Augusto e, di riflesso, anche l'Inter.