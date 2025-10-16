Demolire San Siro "è una tristezza", ha detto José Altafini a Radio Sportiva dove ha parlato appunto della demolizione del Meazza, una decisione che "fa male al cuore" dello storico italobrasiliano. "È uno degli stadi più belli, ci ho giocato tanti anni ma soprattutto è bellissimo per vedere le partite. Non voglio fare polemica, ma mi fa male" ha detto.