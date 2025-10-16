Al rientro dalla sosta di novembre scoccherà l'ora del Derby di Milano, in programma a San Siro domenica 23 alle 20:45. La vendita dei biglietti di Inter-Milan prenderà il via lunedì 20 ottobre, esclusivamente online su inter.it/tickets. Per accedere alle fasi di vendita anticipata - ricorda il club nerazzurro - sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su Inter.it.

Di seguito i dettagli delle varie fasi di vendita spiegate nella nota ufficiale del club nerazzurro:

VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI SERIE A ENILIVE 25-26 DI SECONDO ANELLO BLU

Dalle ore 12 di lunedì 20 ottobre, i soli abbonati Serie A Enilive 25-26 di secondo anello blu potranno acquistare un biglietto per sé stessi scegliendo tra uno qualsiasi dei posti disponibili. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte dello stesso giorno.

Si ricorda che l’abbonamento di secondo anello blu non include il Derby e che viene riservata agli abbonati di questa tipologia una finestra di vendita prioritaria a condizioni agevolate.

In questa fase non è necessario essere iscritti al programma INTERISTA.

FASI DI VENDITA ANTICIPATA

La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12 di martedì 21 ottobre e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti.

Si ricorda che per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento FULL) al proprio profilo su inter.it

La seconda fase di vendita anticipata avrà il via alle ore 12:00 di mercoledì 22 ottobre e sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso).

Giovedì 23 ottobre sarà la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso).

In entrambe le giornate, per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

Dalle 12:00 di venerdì 24 ottobre e fino alla mezzanotte di domenica 26, salvo esaurimento disponibilità, tutti i possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro il 16/10 potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé ed i propri amici interisti.

Anche in questo caso, è necessario essere iscritti a INTERISTA ed avere associato la propria tessera Siamo Noi al proprio profilo su inter.it

L’ultima fase di vendita anticipata è riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA, che dalle 12:00 alla mezzanotte di lunedì 27 ottobre potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti.

VENDITA LIBERA

La vendita libera avrà il via alle ore 10:00 di martedì 28 ottobre e si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. Dalle ore 16:00 apre la vendita libera per tutti.

CAMBIO UTILIZZATORE

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.

Non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.

Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.

SETTORE OSPITI

Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società AC Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 49 Euro, comprensivo di prevendita. Come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso sarà applicato alla tifoseria interista nel match di ritorno.

MERCATO SECONDARIO

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it