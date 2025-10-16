Al rientro dalla sosta di novembre scoccherà l'ora del Derby di Milano, in programma a San Siro domenica 23 alle 20:45. La vendita dei biglietti di Inter-Milan prenderà il via lunedì 20 ottobre, esclusivamente online su inter.it/tickets. Per accedere alle fasi di vendita anticipata - ricorda il club nerazzurro - sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su Inter.it.
Di seguito i dettagli delle varie fasi di vendita spiegate nella nota ufficiale del club nerazzurro:
VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI SERIE A ENILIVE 25-26 DI SECONDO ANELLO BLU
Dalle ore 12 di lunedì 20 ottobre, i soli abbonati Serie A Enilive 25-26 di secondo anello blu potranno acquistare un biglietto per sé stessi scegliendo tra uno qualsiasi dei posti disponibili. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte dello stesso giorno.
Si ricorda che l’abbonamento di secondo anello blu non include il Derby e che viene riservata agli abbonati di questa tipologia una finestra di vendita prioritaria a condizioni agevolate.
In questa fase non è necessario essere iscritti al programma INTERISTA.
FASI DI VENDITA ANTICIPATA
La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12 di martedì 21 ottobre e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti.
Si ricorda che per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento FULL) al proprio profilo su inter.it
La seconda fase di vendita anticipata avrà il via alle ore 12:00 di mercoledì 22 ottobre e sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso).
Giovedì 23 ottobre sarà la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso).
In entrambe le giornate, per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it
Dalle 12:00 di venerdì 24 ottobre e fino alla mezzanotte di domenica 26, salvo esaurimento disponibilità, tutti i possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro il 16/10 potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé ed i propri amici interisti.
Anche in questo caso, è necessario essere iscritti a INTERISTA ed avere associato la propria tessera Siamo Noi al proprio profilo su inter.it
L’ultima fase di vendita anticipata è riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA, che dalle 12:00 alla mezzanotte di lunedì 27 ottobre potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti.
VENDITA LIBERA
La vendita libera avrà il via alle ore 10:00 di martedì 28 ottobre e si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. Dalle ore 16:00 apre la vendita libera per tutti.
CAMBIO UTILIZZATORE
Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.
Non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.
Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Sarà invece attiva la piattaforma di rivendita per gli abbonati a tariffa FULL e PLUS che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.
SETTORE OSPITI
Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società AC Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 49 Euro, comprensivo di prevendita. Come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso sarà applicato alla tifoseria interista nel match di ritorno.
MERCATO SECONDARIO
Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 19:45 Il Derby di Milano si avvicina, lunedì 20 ottobre al via la vendita dei biglietti di Inter-Milan: tutte le fasi di acquisto nel dettaglio
- 19:30 Scanavino dirà addio alla Juventus a novembre: "Oggi come mai guardo al futuro della società con fiducia"
- 19:15 Inter, striscia aperta all'Olimpico e caccia al 300° gol alla Roma: una rete varrebbe un primato assoluto in Serie A
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso ROMA-INTER, al via il TOUR di FUOCO! LAUTARO c'è, le ULTIME su THURAM. Chi tra i pali?
- 18:53 Milan, altra tegola per Allegri: lesione al soleo per Rabiot. A rischio anche il derby con l'Inter
- 18:39 Roma-Inter, sabato la 185esima sfida in Serie A: i precedenti. È il match con più gol totali nella storia del campionato
- 18:24 C'è anche Figo tra i vincitori del Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025, la motivazione
- 18:10 Massa fa 31 con l'Inter. Venti le vittorie nerazzurre su 30 precedenti con l'arbitro di Imperia
- 17:54 Atalanta, Juric: "Bilancio positivo, ma ci mancano dei punti. Lavoriamo per crescere"
- 17:40 UEFA, nuova indagine sulla Juventus per possibile violazione del Fair Play Finanziario: sentenza in primavera
- 17:26 Breda: "Roma-Inter esame di autoconsapevolezza per Chivu. Possibile mattone su cui costruire qualcosa"
- 17:12 La Serie A Women scende in campo per AIRC: iniziativa a sostegno della campagna Nastro Rosa
- 16:57 In Germania - Bayern, nessuna fretta per il rinnovo di Upamecano. Bavaresi fiduciosi di chiudere per un motivo
- 16:43 videoIl ritorno di Lautaro Martinez alla Pinetina, l'Inter: "Ci mancava? Decisamente sì"
- 16:29 De Siervo: "Pirateria, serve una strategia comune. Comminate migliaia di multe"
- 16:14 Tensioni negli USA, Trump: "Infantino pronto a spostare le partite dei Mondiali in altre città su mia richiesta"
- 16:00 Ospitaletto, lesione all'adduttore per Mondini dopo l'infortunio con l'Inter U23
- 15:44 "Quando c'è talento, intelligenza e umiltà si fa carriera": Thuram mostra il suo apprezzamento per le parole di Vieira
- 15:30 L'Inter è 'casa' per Carlos Augusto: il messaggio del brasiliano dopo il ritorno alla Pinetina
- 15:16 Gravina: "San Siro ad oggi non rientra nei parametri UEFA. Slittare la Serie A per i playoff? Fantasioso"
- 15:02 Qui Roma - Gasperini recupera tutti, tranne Angelino: difficile una sua convocazione per il match con l'Inter
- 14:49 Il CIES rivela: Dimarco quinto al mondo per occasioni da gol create, è davanti a De Bruyne
- 14:35 Fofana: "Come giocatori del Milan dobbiamo puntare al titolo ogni anno, è normale"
- 14:21 Inter al Refettorio Ambrosiano con Molisana e Locauto per la 'Giornata Mondiale dell’Alimentazione': l'iniziativa
- 14:07 Brasile, fissate ufficialmente le amichevoli di novembre: sfide in Europa contro Senegal e Tunisia
- 13:51 Sky - Verso Roma-Inter, riecco tutti i Nazionali. Thuram ancora a parte: Chivu conta di recuperarlo per Napoli
- 13:38 Indonesia, il progetto ambizioso di Thohir: "Puntiamo alla top 100 del ranking FIFA e al Mondiale 2030"
- 13:24 Faraoni ricorda il debutto in Champions con l'Inter: "Mi tremavano le gambe sentendo l'inno"
- 13:10 Gli interisti dominano la classifica delle presenze nel 2025: Nicolò Barella è il più impiegato
- 12:56 Napoli, Rrahmani: "Se rientro con l'Inter? Non lo sappiamo, l'importante è non rischiare nulla"
- 12:42 GdS - Nuovo San Siro, per Inter e Milan Curve verticali come nel 'Muro Giallo': inclinazione a 37°
- 12:28 Pastorello: "Col senno di poi non riporterei Lukaku al Chelsea". Poi una battuta su Chivu-Bonny
- 12:13 Dejan Stankovic: "Aleksandar migliore di me alla sua età, dire che sono orgoglioso di lui è un eufemismo. Ho letto le parole di Stojković..."
- 12:00 La GESTIONE di LAUTARO ma non solo, da ROMA a NAPOLI: ora servono RISPOSTE da tutti (e dal MERCATO)
- 11:45 San Siro, Sala: "Foster e Manica molto esperti di stadi. Con loro ci siamo detti che..."
- 11:30 BBC - Assemblea EFC, discussioni informali sull'aumento delle sostituzioni: i dettagli
- 11:16 CdS - Utile e ricavi record: i conti dell'Inter finalmente sorridono. Fondamentali i risultati sul campo tra Champions e Mondiale per Club
- 11:02 Zaniolo: "Icardi mi voleva ancora al Galatasaray. Mourinho? Con lui..."
- 10:48 CdS - Sosta nazionali: aveva ragione Chivu. Forse solo Frattesi...
- 10:34 Italia-Norvegia a San Siro il 16 novembre, alta l'attesa: già venduti 35mila biglietti
- 10:20 Morfeo: "Poco talento in Italia: una volta c'erano Baggio, Del Piero, Totti. E io..."
- 10:06 Soulé: "Roma-Inter test per capire chi siamo. Con Lautaro in nazionale? Sì, giocheremmo così"
- 09:52 Gallazzi: "Alcione-Inter un onore: Marotta ci sarà. Seconde squadre? Chi si lamenta non vede che..."
- 09:38 TS - Conti Inter, Marotta ringrazia anche Inzaghi. Confermati gli investimenti nelle strutture
- 09:24 TS - La gestione di Lautaro un esame per Chivu: il capitano scalpita per Roma-Inter
- 09:10 Donnarumma: "Scudetto? Mi piace il Milan. L'Inter si nutre delle conoscenze recenti"
- 08:56 Verso Roma-Inter, Stramaccioni: "Gasperini e Chivu sono solo all'inizio. L'Inter è tornata solida? C'è un motivo. E l'assenza di Thuram..."
- 08:42 GdS - Darmian quasi out per Roma, Thuram col Napoli. Stop lungo per Di Gennaro
- 08:28 CdS - Bisseck chiede spazio: decisivi i prossimi due mesi. Non si esclude che...
- 08:14 GdS - Lautaro torna meglio di prima: grande entusiasmo, la fatica si smaltisce presto. E contro la Roma...
- 08:00 Luiso: "Con la Roma si vedrà se l'Inter è migliorata. Esposito è un giocatore che in Serie A non esiste più"
- 07:45 Anche l'Inter parteciperà alla Messi Cup, torneo per gli Under 16 organizzato dalla Pulga
- 07:30 Italia Femminile, test contro Giappone e Brasile: tre le nerazzurre convocate dal CT Soncin
- 00:30 Indonesia fuori dai Mondiali, piovono critiche per Thohir: "È il responsabile del fallimento"
- 00:00 Roma-Inter senza giacca e cravatta
- 23:47 U15, le scelte di Enrico Battisti per la selezione del Nord: quattro interisti tra i convocati
- 23:33 Federico Barba: "In Indonesia pazzi per Inter e Milan. Andai allo Stoccarda al posto di Acerbi"
- 23:18 Turchia, Montella: "Gruppo forte, ecco perché c'è stata questa reazione dopo il 6-0 con la Spagna"
- 23:04 Pocognoli si presenta al Monaco ma non rinnega il Saint-Gilloise: "È stato tre volte un bel matrimonio"
- 22:50 Bugeja: "A me piace fare gol, ma la cosa più importante è aiutare la squadra a vincere"
- 22:35 fcinIl Kocaelispor prova a risalire e mette nel mirino Kamate: la strategia e l'ipotesi di offerta all'Inter
- 22:21 Le 'previsioni del tempo' di Hernanes: "L'Inter ha superato l'inverno, sole alto come a mezzogiorno"
- 22:06 Piovani dopo la cinquina al Vllzania: "Prestazione importante, c'è da essere soddisfatti"
- 21:53 Romano: "Zirkzee ai margini allo United, può valutare un ritorno in Italia. In estate no all'Inter"
- 21:39 Meno calciomercato, più stadio: i ricavi nerazzurri da matchday sfiorano i cento milioni di euro
- 21:25 Bilancio 2025, migliora il patrimonio netto e si abbassano i debiti. Il dato della liquidità sale a 118 milioni
- 21:10 Roma, Rensch: "Inter veramente forte, ma giochiamo in casa e vogliamo i tre punti"
- 20:55 Totti legge Roma-Inter: "Non serviranno giacca e cravatta ma l'elmetto. Nerazzurri i più eleganti del campionato"
- 20:40 Qualificazioni ai Mondiali, la UEFA pensa al cambio di format: al vaglio una formula stile Champions
- 20:26 Stankovic: "Voci sull'esonero? Può capitare anche a Chivu. Il mio più grande desiderio è allenare la Serbia"