Il Bayern Monaco non ha alcuna fretta di portare a termine la trattativa per il rinnovo di contratto di Dayot Upamecano, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2026. Stando alle informazioni di Sport1, i bavaresi, pur considerando l'accordo per l'estensione del contratto del francese una priorità assoluta, hanno deciso di mettere in stand-by le contrattazioni con l'entourage e armarsi di pazienza, fiduciosi - anche sulla scorta dei precedenti - di arrivare alla fumata bianca.

Inoltre, aggiungono i colleghi tedeschi, il fatto che l'interesse dei campioni di Germania per Nico Schlotterbeck sia diventato pubblico potrebbe mettere pressione sugli agenti dell'ex difensore del Lipsia.