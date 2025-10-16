Lautaro Martinez verso una maglia da titolare contro la Roma al fianco di Bonny, nonostante il doppio impegno con l'Argentina e il ritorno in gruppo solo nella giornata di oggi. Tre trasferte in sette giorni per l'Inter, chiamata al momento della verità. Servirà l'aiuto di tutti e serviranno le vere risposte dal mercato.
Sezione: Web Tv / Data: Gio 16 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Gli OCCHI del MONDO su ESPOSITO, troppo ESALTATO? Ecco la VERITÀ! Il derby a distanza con CAMARDA...
