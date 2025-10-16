Prima di andare in scena all'Olimpico, Roma-Inter si giocherà (per certi versi) anche a Tortona. Nella giornata di sabato, a poche ore dal big match tra giallorossi e nerazzurri, alcuni ex delle due squadre scenderanno in campo per un torneo di padel a scopo benefico: a prendere la racchetta in mano saranno Vincent Candela, Gigi Di Biagio, Luca Toni, Francesco Totti e Christian Vieri, pronti a sfidarsi a colpi di dritto e rovescio a favore dell’associazione 'Para Padel Project'. Prevista anche la presenza di Nicola Amoruso, Thomas Locatelli e Alessandro Matri.

"Come ripeto spesso e volentieri, siamo ragazzi fortunati. Ed è giusto aiutare chi ne ha bisogno - sottolinea Vieri, come riporta Gazzetta.it -. Conosco Pippo Galliano da tanto tempo, ha sempre affrontato tutto con passione e determinazione, l’associazione Para Padel Project nasce dalla voglia di unire sentimenti importanti e trasparenti. Sarà un piacere farlo con lui in un’arena tra le più innovative e moderne d’Italia".