Dopo l'analisi fatta alle emittenti televisive, il commissario tecnico dell'Italia Rino Gattuso ha parlato anche in conferenza stampa del Bluenergy Stadium di Udine dove ha risposto anche sul reparto avanzato spiegando l'idea della staffetta Raspadori-Esposito.



Quando abbiamo due punte centrali giochiamo meglio...

"Sappiamo che Raspadori ha caratteristiche diverse, ma avevo in testa la staffetta. Di far giocare 45 minuti per uno. Hanno caratteristiche completamente diverse, Raspa è un dieci, un sottopunta. L'altro è un centravanti come Moise e sì, sicuramente con le due punte riusciamo a sviluppare il gioco in modo diverso. Ma questo non vuol dire che Raspadori ha fatto male".