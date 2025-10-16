Alla Gazzetta dello Sport parla Gianluigi Donnarumma, capitano della nazionale e da poco passato dal Psg al City. L'ex Milan dà uno sguardo alla Serie A.

Prima da Parigi, ora da Manchester: il suo è un osservatorio privilegiato, quasi unico.

"Ho avuto la fortuna di vivere realtà molto diverse tra di loro: dalla Ligue 1 alla Premier League dove sono arrivato da poco. Con gli occhi di chi guarda da lontano posso dire che il nostro calcio non è da meno degli altri".

Calcio di rigore: chi vince il campionato?

"Ci sono quattro, cinque squadre che potranno dire lo loro fino alle ultime curve. E, come dicevo prima, è proprio questo a dare una dimensione nuova alla Serie A".

Calcio di rigore bis: chi vede come la più accreditata al successo finale?

"Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo".

Milan da scudetto, dunque.

"Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo".

Il resto della compagnia?

"La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi appunto".

