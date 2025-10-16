Tutti i nazionali sono rientrati ad Appiano, anche capitan Lautaro. Ai box tre giocatori, tra cui Thuram. L'Inter chiamata a dare continuità alle cinque vittoria di fila pre sosta. Le ultimissime verso Roma.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 16 ottobre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print