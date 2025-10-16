Domenico Morfeo parla a Tuttosport del momento complicato che sta vivendo il calcio italiano a livello di grandi talenti. "Poca roba, purtroppo. In giro ne vedo sempre meno o almeno non ci sono come qualche anno fa... - dice l'ex interista - C'è troppa tattica, secondo me. E molto spesso gli allenatori tendono a essere protagonisti, senza lasciare spazio alla creatività dei calciatori. Va a finire che il talento non lo coltivi più".

Morfeo fa un passo indietro ala sua generazione. "C'era gente importante. Penso chiaramente a Baggio, Del Piero, Totti. E c'era Morfeo... Sarà difficile replicare così tanta qualità".