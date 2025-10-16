Marco Davide Faraoni attualmente, scaduto il contratto con il Verona, è senza squadra e si allena per rimanere in forma in attesa di una chiamata. Nel mentre, l'esterno 33enne racconta la sua carriera ai microfoni di Gianlucadimarzio.com e nello specifico ricorda l'esperienza in nerazzurro con l'esordio in Champions League (7 dicembre 2011, contro il CSKA Mosca): “Ero probabilmente incosciente, e questa potrebbe essere stata la mia fortuna. Mi sono emozionato nel momento in cui eravamo schierati per l’inno, quando tutto lo stadio cantava mi sono tremate un po’ le gambe. Poi però ho avuto la freddezza di chiudermi nella mia bolla appena è iniziata la partita”.

Un'esperienza all'Inter durata però poco: “Inizialmente mi è dispiaciuto lasciare il club, ma non era quello il mio posto in quel momento. Sapevo che dovevo crescere ancora, non avevo le capacità per giocare lì. C’erano campioni e io non lo ero. Da lì ho girato un po’ prima di trovare stabilità al Verona”.