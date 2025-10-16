La sconfitta contro l'Iraq ha messo fine al sogno dell'Indonesia di partecipare ai prossimi Mondiali di calcio. Dal 2023, il presidente della federcalcio indonesiana è Erik Thohir, la vecchia conoscenza dell'Inter. E negli scorsi mesi si parlava di un progetto intrigante con diverse naturalizzazioni di calciatori per rinforzare la nazionale in vista delle qualificazioni.

Il percorso si è però concluso in malo modo e sui social sono piovute critiche furibonde nei confronti dell'ex presidente dell'Inter: "È il responsabile del fallimento"; i tifosi hanno puntato il dito verso Thohir, come evidenzia il portale indonesiano BolaSport.com.

In sua difesa sono accorsi diversi calciatori della nazionale, tra i quali Jay Idzes (difensore del Sassuolo), che si sono preoccupati di difendere Erick Thohir dalle enormi critiche pubbliche in seguito alla mancata qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.