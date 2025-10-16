Dopo la visita ai bambini ricoverati all’Ospedale Buzzi di Milano, Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull’obiettivo Scudetto e sul momento del Milan.

"Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo scudetto, è normale - ha dichiarato il centrocampista rossonero -. Lavoriamo tanto per questo obiettivo e dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi alla fine tireremo le somme. Non voglio dire che se non vinciamo lo scudetto la stagione sarà sbagliata, ma se dovessimo riuscirci sarebbe una grande gioia, soprattutto dopo l’anno scorso".

Sul ruolo di Massimiliano Allegri, Fofana è stato chiaro: "Non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere. Giochiamo nel Milan, e quando indossi questa maglia è naturale pensare allo scudetto. Ci sono però tante cose da fare prima di arrivare a quel punto: serve continuità, concentrazione e spirito di squadra".