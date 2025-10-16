L'esordio assoluto con la nazionale maggiore serba di Aleksandar Stankovic ha emozionato il papà Deki, ovviamente fiero che la sua dinastia nel calcio stia proseguendo nel migliore dei modi grazie al figlio: "Cosa avrei potuto dirgli prima della partita, visto che è un giocatore migliore di me, alla sua età? Non so se ero più nervoso ora per la sua partita o quando giocavo. Ricordo il 1999, la partita contro la Croazia. Era molto importante per un milione di motivi - il ricordo del tecnico dello Spartak Mosca a Kurir -. Ho letto da qualche parte l'affermazione di Piksi (il ct Dragan Stojković che ha fatto debuttare il centrocampista del Bruges, ndr) secondo cui 'Aleksandar ha sempre tre soluzioni'. Credo che ne abbia sempre addirittura cinque. Dire che sono orgoglioso di lui è un eufemismo".