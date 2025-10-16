L'apporto di Federico Dimarco alla fase offensiva dell'Inter è ben descritta dalla statistiche. L'esterno mancino è il giocatore che ha creato più occasioni in questa Serie A (22), undici delle quali da potenziale gol. Con due gol e tre assist a referto, Dimash è inoltre il difensore più produttivo del campionato.

