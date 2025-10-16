Roma e Inter, avversarie sabato sera allo stadio Olimpico, si sono affrontate 184 volte in Serie A. Si tratta della sfida con più gol totali nella storia del campionato: al momento il conteggio arriva a 532, con 299 reti nerazzurre e 233 giallorosse (con una media di quasi tre a partita).

La Roma è anche la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto più vittorie nella propria storia in Serie A: siamo a quota 79 successi, con 54 pareggi e 51 sconfitte a completare il quadro. La tradizione recente sorride ai nerazzurri, imbattuti in 14 delle ultime 16 sfide (8V, 6N), con sette vittorie nelle ultime nove.