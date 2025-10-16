E' terminato attorno alle 13.30 l'allenamento dell'Inter a due giorni dal big match contro la Roma, valido per la settima giornata di campionato. E' stata la prima seduta settimanale con il gruppo dei disponibili al completo per Cristian Chivu, che oggi ha riabbracciato gli ultimi giocatori reduci dagli impegni con le proprie nazionali. Assenti, ovviamente, gli infortunati Matteo Darmian, Raffaele Di Gennaro e Marcus Thuram, che anche oggi ha lavorato a parte. Impossibile, dunque, pensare a una convocazione di Tikus per la gara di sabato sera, più facile ipotizzare che l'obiettivo sia recuperarlo per la trasferta di Napoli del 25 ottobre. Lo riporta Sky Sport.