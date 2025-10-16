C’è anche Luis Figo, ex fuoriclasse di Real Madrid e Inter, tra i vincitori del Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025, che sarà consegnato il 20 ottobre 2025 alle ore 14.30. Assieme a lui anche il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz e la centravanti del Galatasaray Valentina Giacinti, ex Roma.

La motivazione del riconoscimento a Figo sottolinea “la straordinaria carriera e l’impegno nella promozione dello sport e di iniziative a sfondo sociale. Autentica icona del calcio mondiale, si è distinto non solo per il talento e la classe dimostrati sul campo, ma anche per la sua sensibilità verso le nuove generazioni e per il costante sostegno a progetti culturali e solidali di respiro internazionale”.