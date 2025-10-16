Dopo i 75 minuti giocati a Tokyo martedì scorso, in occasione dell'amichevole tra Giappone e Brasile, Carlos Augusto ha fatto rientro in queste ore alla Pinetina unendosi al gruppo per cominciare a preparare Roma-Inter di sabato sera. Un ritorno a casa per l'ex Monza, come lo stesso ha voluto sottolineare sul suo profilo Instagram pubblicando la foto che lo ritrae sui campi del centro sportivo di Appiano Gentile, accompagnata dall'emoticon di una casa.