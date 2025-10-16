L'Inter, sui propri canali social, ha voluto dedicare un video al ritorno alla Pinetina di Lautaro Martinez, oggi protagonista di una seduta di scarico dopo le fatiche con la Nazionale argentina. Il Toro, reduce dalla doppietta contro Porto Rico con cui ha agganciato Crespo a quota 35 gol nella classifica all time dell'Albiceleste, comincerà la preparazione vera e propria di Roma-Inter solo domani, alla vigilia del big match dell'Olimpico. "Ci mancava Lautaro? Decisamente si", si legge nella didascalia del messaggio pubblicato su X.