Il bilancio approvato ieri dall'assemblea dei soci dell'Inter ha confermato i numeri già emersi dopo l'ultimo CdA. Ricavi al top con 567 milioni di euro, il valore più alto di sempre in Serie A al netto del player trading e un utile da 35,4 milioni di euro.

Beppe Marotta ha ringraziato, tra gli altri, Simone Inzaghi. Il percorso in Champions League con il vecchio allenatore ha portato in cassa 136,6 milioni di euro più altri 31,4 milioni dal Mondiale per club, in totale circa il 30% del fatturato complessivo. Più i ricavi da stadio e i proventi commerciali.

Tra gli investimenti, confermati i 100 milioni per i campi di allenamenti alla Pinetina e a Interello. Il monte stipendi della squadra è salito di 18 milioni di euro.