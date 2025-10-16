Dal 9 al 14 dicembre, Miami sarà il teatro della Messi Cup, una competizione per squadre giovanili organizzata dalla stella del calcio Lionel Messi attraverso la sua società 525 Rosario, dedicata nello specifico alle squadre Under 16. Otto le squadre invitate, tra le quali l'Inter che porterà i suoi giovani talenti a confrontarsi con Barcellona, Manchester City, River Plate, Newell’s Old Boys, Atlético Madrid, Chelsea e l’Inter Miami CF, club ospitante.

I ragazzi si sfideranno in due gironi da quattro squadre, seguiti da una fase a eliminazione diretta che porterà alla finale e alla partita per il terzo posto, entrambe in programma al Chase Stadium. A corollario del torneo, un summit sull’industria calcistica con la partecipazione di dirigenti, allenatori e figure del business, e la Messi Cup Summit Party al Pao by Paul Qui, per unire sport e cultura in un unico contesto. "Questo torneo vuole diventare un punto di incontro tra il calcio di oggi e i giocatori del domani”, spiega il CEO di 525 Rosario Tim Pastore.