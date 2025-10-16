"Marcus e Khephren Thuram sono due ragazzi bravissimi, sono due che quando sono in campo lavorano bene. E quando c'è talento, intelligenza e umiltà si fa carriera". Queste dichiarazioni rilasciate a margine del 'Golden Boy' da Patrick Vieira, ex compagno di squadra di Lilian Thuram, hanno fatto enormemente piacere a Tikus. Che, sul suo profilo Instagram, le ha postate ringraziando pubblicamente il tecnico del Genoa con l'emoticon di tre cuori.