Nell'immeritata sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus, per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Hakan Calhanoglu. Alle sue spalle, secondo, Marcus Thuram mentre chiude il podio Manuel Akanji. A seguire la classifica di turno e quella generale del premio:

Sommer 7.12%
Akanji 12.54%
Acerbi 0.71%
Bastoni 0.89%
Dumfries 0.18%
Barella 0.71%
Calhanoglu 51.69%
Mkhitaryan 1.25%
Carlos Augusto 1.87%
Martinez 0.36%
Thuram 20.64%
Bonny 0.36%
Dimarco 0.44%
Zielinski 0.18%
Darmian 0.27%
Sucic 0.80%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 3 PARTITE:

THURAM 11 PT.
CALHANOGLU E SUCIC 5 PT.
BARELLA 3 PT.
AKANJI, BASTONI E LAUTARO 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 16 settembre 2025 alle 19:55
Autore: Redazione FcInterNews.it
