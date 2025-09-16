Nell'immeritata sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus, per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Hakan Calhanoglu. Alle sue spalle, secondo, Marcus Thuram mentre chiude il podio Manuel Akanji. A seguire la classifica di turno e quella generale del premio:

Sommer 7.12%

Akanji 12.54%

Acerbi 0.71%

Bastoni 0.89%

Dumfries 0.18%

Barella 0.71%

Calhanoglu 51.69%

Mkhitaryan 1.25%

Carlos Augusto 1.87%

Martinez 0.36%

Thuram 20.64%

Bonny 0.36%

Dimarco 0.44%

Zielinski 0.18%

Darmian 0.27%

Sucic 0.80%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 3 PARTITE:

THURAM 11 PT.

CALHANOGLU E SUCIC 5 PT.

BARELLA 3 PT.

AKANJI, BASTONI E LAUTARO 1 PT.