Riparte la Champions e il Corriere dello Sport affida a Roberto Beccantini un focus "italiano" sul torneo che sta per partire. "L’ultima Champions in bacheca risale al 22 maggio 2010 e all’Inter di José Mourinho, silurato persino dal Fenerbahce. Vi ricordo la formazione del Bernabeu, 2-0 al Bayern, doppietta di Diego Milito, schema di riferimento 4-2-3-1: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Cambiasso; Eto’o, Sneijder, Pandev; Milito. Italiani, tanto per gradire, zero. Spiccioli di Marco Materazzi a parte (dal 92’). Domanda: quali titolari dell’Inter odierna trasferireste nello squadrone del Triplete?", si chiede il giornalista.

"Per tacere del Milan degli olandesi, di Franco Baresi e Paolo Maldini. O della Juventus di Michel Platini e Zinedine Zidane, al di là degli alti e bassi e dei contributi dei piloti: Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi. Il tenore e l’orchestra non sono nemici: fingono di esserlo. Ridono alle nostre spalle. Cosa ne sarebbe stato delle azzurre senza Paola Egonu ed Ekaterina Antropova? Obiezione: con Davide Mazzanti non ci fu feeling, con il maestro di La Plata non ci sarà, probabilmente, limite di velocità ai superlativi (oro olimpico, Nations League, Mondiale, trentasei vittorie consecutive).

Vero. Però Diego Maradona. Però Doncic. L’importante è sfidare sé stessi, prima ancora che gli avversari. Lo spirito deve essere più forte delle smanie familiari. E rapido nel proteggere l’aspetto ludico. Rapido come Gian Paolo Ormezzano a scrivere articoli e Georges Simenon a licenziare libri: massimo, una decina di giorni. Si narra di una telefonata di Alfred Hitchcock al papà di Maigret: «Monsieur Simenon è impegnato nella stesura di un romanzo», rispose la segretaria. E Hitchcock: «Okay, attendo in linea»".