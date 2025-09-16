Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro l'Atletico Madrid, Arne Slot, allenatore del Liverpool, eurorivale anche dell'Inter, ha detto: "Siamo lontani dalle mie aspettative, sapevamo quale sarebbe stato il calendario, non abbiamo iniziato come speravamo, ma non mi aspettavo nemmeno di avere 12 punti dopo tutti i cambiamenti nella rosa".
Poi sull'Atletico Madrid, altro eurorivale dell'Inter, aggiunge:
"Quando ero al Feyenoord sapevo che tra la partita della domenica e quella del mercoledì c’erano due gradini di differenza, a meno che non affrontassimo l’Ajax. In Champions è lo stesso livello, se non superiore. L’Atlético con Simeone ha vinto due campionati e ha giocato due finali di Champions. È molto difficile affrontarli per la mentalità e la qualità dei loro giocatori. Quando ero al Feyenoord avevo gli incubi per quanto era forte Griezmann a quel tempo, credo che ci segnò tre gol. La cosa buona è che ora ho giocatori capaci di fare quello che fece Griezmann quella sera".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
