Ieri è stato il primo grande giorno di Nicola Zalewski con la maglia dell'Atalanta: l'esterno polacco ceduto il mese scorso dall'Inter alla formazione orobica ha contribuito in maniera pesante alla vittoria della Dea sul Lecce con un gol e un assist. E a proposito di Zalewski, Matteo Moretto rivela un retroscena in merito alla trattativa lampo che lo ha portato da Milano a Bergamo: "L'Atalanta ha sborsato 17 milioni di euro per assicurarsi il giocatore in un momento in cui si parlava molto del passaggio di Ademola Lookman all'Inter; impossibile, quindi, non pensare ad una correlazione tra le due operazioni. Tutto questo, però, si è chiarito nei giorni successivi quando l'Atalanta ha avuto la rassicurazione da parte dell'Inter di ritenere fuori dal suo progetto l'attaccante nazionale nigeriano. Una volta avuta questa garanzia, Tony D'Amico ha chiuso l'operazione".