Cristian Chivu dovrà fare a meno di Matteo Darmian per il debutto in Champions League dell'Inter sul campo dell'Ajax, in programma domani alla Johan Cruijff Arena: il laterale italiano resterà a Milano a causa di una lombalgia. Partirà per Amsterdam, invece, Lautaro Martinez, assente dalla seduta di rifinitura della squadra per un problema alla schiena: l'attaccante argentino si allena in palestra

A seguire alcune immagini della seduta.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 16 settembre 2025 alle 11:16
Autore: Mattia Zangari
