Un patto bipartisan per Milano. L'eurodeputata di Forza Italia ed ex sindaca Letizia Moratti ha teso la mano a Beppe Sala e alla sua giunta, aprendo la strada ad un dialogo con il centrosinistra sul progetto che riguarda il futuro di San Siro e sul decreto Salva Milano che sarebbe utile per sbloccare i cantieri finiti nel mirino della magistratura. "In questo momento Milano è ferma, con 150 cantieri bloccati e famiglie a rischio – sottolinea la Moratti –. Anche sul nuovo stadio c’è incertezza sul progetto e il posizionamento del sindaco Sala non è affatto chiaro".

Sempre a proposito dello stadio aggiunge: "Forza Italia aveva dichiarato che non sarebbe stata la stampella di Sala se la delibera su San Siro fosse stato un referendum su di lui e che avremmo mantenuto la stessa posizione degli alleati. Oggi facciamo un passo in più: per noi la strada potrebbe essere quella di un patto per Milano, uno strumento bipartisan che restituisca visione e concretezza".