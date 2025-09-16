L'ex calciatore Fabio Bazzani, oggi commentatore tecnico di DAZN, Fabio Bazzani ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio sull'avvio tormentato di campionato dell'Inter: "Perché non convince? Per il fatto di non riuscire a trovare una certa continuità. Questo allenatore nuovo, per avere delle certezze può partire solo dal blocco dello scorso anno, rimasto tale. Non avendo fatto rivoluzione, non è facile cambiare tutto e quindi rimane una squadra simile a quella dello scorso anno e se i nuovi non dimostrano di essere già pronti non li mette. Anche perché la società non ha detto che è un anno zero. Con questo blocco non può essere un anno di ripartenza".

Bazzani rispedisce al mittente eventuali dicerie su un gruppo non in sintonia con l'allenatore: "Per me non è vero che non seguono Chivu, ma è una squadra che deve ancora registrarsi. L'Inter è stata condannata da un errore di Yann Sommer a Torino".