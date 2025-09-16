"Sono arrivato qui da giovane, e questo club mi ha lasciato più maturo. Mi ha cambiato il modo di vedere la vita, mi ha cambiato sia dal punto di vista umano che professionale però non sto pensando a me, ma alla partita. È la prima di Champions, per noi domani è importante fare la prestazione e vincere la partita", ha ribadito Cristian Chivu anche a Inter TV dopo quanto detto in conferenza stampa e a Sky Sport alla vigilia del match di domani contro l'Ajax, sua ex squadra.

Lei è un esperto di Champions League, ci torna da allenatore. Cosa dobbiamo aspettarci?

"È una competizione importante che va onorata perché è una delle più belle e forti in circolazione. Credo sia il massimo a livello di club e bisogna onorarla ed essere pronti facendo buone prestazioni per arrivare a pensare di poter raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi".

Cosa possiamo aspettarci dall'Inter di domani?

"Che entri in campo per vincere e basta".