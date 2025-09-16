"Napoli e Juve sono partite forte. Il Milan sta trovando la quadra, Roma e Inter la troveranno. L’incertezza è un buon segno, vitalizza e dà carattere al torneo". Così Gianfranco Zola si espone su quanto ha mostrato finora il campionato italiano nelle prime tre giornate di campionato, con i nerazzurri già a -6 dalla vetta dopo due sconfitte.