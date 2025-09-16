Inter e Hisense Italia annunciano il rinnovo della partnership con durata triennale, fino al 2027/28. Il "matrimonio", come riporta il comunicato del club, va avanti dal 2022. L'accordo appena siglato prevede, si legge, la continuità di un piano di attivazione che comprende la presenza del marchio Hisense a San Siro sui LED a bordocampo, la valorizzazione digitale sui canali ufficiali del Club, l’utilizzo dei prodotti del brand all’interno delle sale hospitality, nonché la produzione di contenuti visivi dedicati alla partnership.

“E’ per noi una grande soddisfazione prolungare questa collaborazione, a testimonianza del grande lavoro svolto insieme in questi anni: Hisense vanta una presenza sempre più importante e significativa nel mondo del calcio ed essere nuovamente scelti come unico club partner in Serie A conferma, ancora una volta, la solidità e la qualità del nostro progetto” le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. “Grazie al rinnovo di questo accordo, continueremo a costruire insieme iniziative uniche dedicate ai nostri tifosi”.

“Questo rinnovo conferma la profondità di una partnership che si fonda su valori autentici e obiettivi comuni. Inter rappresenta per noi molto più di un partner sportivo: è un’icona globale che, come Hisense, punta sull’innovazione continua, sulla qualità e sulla capacità di ispirare. Insieme vogliamo continuare a costruire esperienze che parlino al cuore delle persone, dentro e fuori dal campo”, dichiara Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia. Con questo accordo, Inter e Hisense valorizzano la sinergia tra sport e tecnologia, confermando il proprio impegno verso un futuro sempre più connesso, esperienziale e sostenibile.