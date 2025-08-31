A San Siro l'Udinese riesce a superare 2-1 l'Inter a sorpresa, difendendo fino all'ultimo il vantaggio costruito in rimonta nel primo tempo. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Data: Dom 31 agosto 2025 alle 22:49
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
