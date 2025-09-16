All'Inter, dopo i due ko di fila in campionato, serve una reazione immediata. E l'impulso - secondo il Corriere dello Sport - dovrà partire da Lautaro e Barella, i due senatori, capitano e vicecapitano, tirati fuori da Chivu contro la Juve nel momento in cui i nerazzurri erano sotto 2-1, un minuto prima del pari momentaneo di Calhanoglu.

Ma se Lautaro ha pagato le fatiche dei viaggi oltreoceano, Barella è sembrato meno incisivo del solito. "La musichetta che precederà il calcio d’inizio domani sera contribuirà a tirar fuori stimoli ulteriori che non fanno mai male - si legge -. Chivu ha in mente di sicuro qualche novità di formazione, che salvo sorprese però non dovrebbe coinvolgerli. Tutti i compagni beneficerebbero di una prova di personalità da parte dei pilastri dello spogliatoio. A Torino sono stati, insieme a Carlos Augusto, i primi a rientrare in panchina. Non per questo, però, devono sentirsi minimamente in discussione. La centralità nel progetto è blindata: l’allenatore, anzi, spera di vedere proprio in loro due in primis riscontri sul cambio di mentalità invocato a più riprese. L’appello al pragmatismo vale anche per il capitano dell’Inter e il suo vice".