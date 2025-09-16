E' Denzel Dumfries il calciatore che affianca Cristian Chivu nella conferenza di presentazione di Ajax-Inter. Il calciatore olandese ha così parlato della sfida di domani contro i Lancieri.

Avete giocato entrambi nel campionato olandese, lei e l'allenatore Chivu.

"E' bello questo passato, ho visto anche Chivu sui muri qui, conosciamo la scuola olandese. L'Ajax è sempre una buona squadra, ha tante qualità anche individuali. Ho seguito il loro inizio stagione, hanno una buona idea di gioco".

Avete perso già due gare, come arrivate qui?

"Ne abbiamo perse due su tre, non è iniziato come volevamo ma abbiamo tanta esperienza, abbiamo giocato tanto insieme e vogliamo tornare a fare bene. Ora c'è un'altra competizione, dobbiamo iniziare bene, dipende tutto da noi, dobbiamo dimostrare cosa valiamo".

Hai mai visto giocare Chivu da piccolo?

"No ma nei Paesi Bassi è un nome molto conosciuto, io ero troppo giovane per averlo visto".

Qui era un guerriero, questa mentalità ve la trasmette?

"Abbiamo perso due gare, è un peccato ma tutto il mondo lo conosce come un vincitore e lui cerca di passare questo ai giocatori. Abbiamo cercato di iniziare la Serie A cercando di dare il buon esempio, sono contento di averlo come allenatore".

Come mai non va ancora bene il vostro campionato?

"Se vedi la gara con la Juve c'erano delle occasioni dove abbiamo concesso gol troppo facilmente, su questo abbiamo lavorato e ci siamo detti che dobbiamo migliorare. Ma il nostro modo di gioco è stato dominante, l'abbiamo persa nei dettagli. Ma abbiamo esperienza e sappiamo come riprenderci".

Vi siete dati una spiegazione per i tanti gol subiti nel finale di partite?

"Abbiamo parlato dei gol concessi e per me dobbiamo riconoscere quello che dice la gara. Per esempio contro la Juve abbiamo giocato benissimo: quando vedi il possesso palla abbiamo fatto quello che dovevamo, ma abbiamo concesso gol nel momento sbagliato. Speriamo di imparare a conoscere questi momenti meglio nelle prossime gare".

Qual è il vostro obiettivo in questa Champions?

"Giochiamo la Champions per vincere, abbiamo un'ottima rosa, per me non è il caso di fare qualcosa di meglio dell'anno scorso. Siamo un grande club e possiamo vincere la Champions ma è una competizione difficile e dobbiamo dare il massimo già da domani".

Al di là delle singole partite dovete lavorare sul carattere?

"Non abbiamo iniziato il campionato come volevamo ma tocca a noi migliorare e trovare le motivazioni giuste. Siamo una rosa con grande esperienza e carattere, ci guardiamo negli occhi e sappiamo che abbiamo tanto da migliorare".

Perché l'Ajax deve avere paura dell'Inter?

"Non so, abbiamo tanta esperienza, una rosa che sa cosa fare anche se non abbiamo iniziato bene. La Champions è una grande competizione e vogliamo difendere la maglia, domani vogliamo vincere".