"Abbiamo vinto contro l'Inter e siamo tutti contenti. A questa gente basta poco per ritrovare entusiasmo, sta a noi coltivarlo mantenendo il giusto equilibrio. Bisogna pesare le cose, Tudor ha parlato con grande lucidità. Bisogna restare con i piedi per terra", ha detto Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, a Sky Sport prima di scendere in campo contro il Borussia Dortmund, tornando sulla gioia che la vittoria contro i nerazzurri ha generato.

Dove può arrivare questa Juventus? Può essere competitiva?

"Nei miei sogni sì, nei sogni di tutti è giusto pensare in grande e non porsi limiti, poi credo che nella nostra testa ci vada anche equilibrio. L'ultima volta che abbiamo fatto i quarti di finale se non erro era il 2019 ed è quella famosa di Madrid, l'obiettivo è migliorare quanto fatto l'anno scorso, arrivare alla fase dagli ottavi di finale in poi, passare i playoff e poi capire dove arriveremo. Questo è un obiettivo realistico che dobbiamo porci, poi quando saremo lì sarà bello sognare".

Quanto è importante aver avuto Tudor compagno di squadra?

"In realtà anche Thiago era stato mio compagno di squadra, io l'ho avuto anche come assistente allenatore: tra di noi c'è amicizia, complicità e voglia di confrontarsi su quello che succede in campo ma gran parte del merito va dato a lui che ha dato grande solidità alla squadra, c'è la sua impronta e la sua idea che è ben chiara. Oggi sarà una partita ben diversa da quella con l'Inter, sabato si è arrabbiato per quello che non siamo riusciti a fare."