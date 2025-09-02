Brutto stop interno per l'Inter, che perde al Meazza contro l'Udinese per 2-1. Secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato Marcus Thuram. Alle spalle del francese, al secondo posto, c'è Nicolò Barella mentre chiude il podio di turno Alessandro Bastoni. A seguire le classifiche di giornata a generale del premio:

Sommer 1.96%
Bisseck 1.85%
Acerbi 1.38%
Bastoni 9.23%
Dumfries 6.57%
Barella 18.22%
Calhanoglu 0.81%
Sucic 2.88%
Dimarco 7.73%
Martinez 7.38%
Thuram 27.34%
Mkhitaryan 1.38%
Esposito 8.30%
Carlos Augusto 0.92%
Bonny 2.65%
Zielinski 1.38%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 2 PARTITE:

THURAM 8 PT.
SUCIC 5 PT.
BARELLA 3 PT.
BASTONI E LAUTARO 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 18:25
Autore: Redazione FcInterNews.it
