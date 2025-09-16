Dopo l'anticipazione di ieri (RILEGGI QUI), arrivano altre parole di Andy Van der Meyde alla Gazzetta circa la sfida attende l'Inter ad Amsterdam.

Ci parli di questo Ajax, invece: come lo vede?

"Male. Giocano un calcio bruttino, l’allenatore cambia formazione spesso e non c’è stabilità. Il centrocampo è statico, senza qualità tecniche, così i tifosi già si lamentano e dicono che non vedono più il vero calcio dell’Ajax. Purtroppo, hanno ragione. L’Inter può approfittarne e credo che lo farà. La qualità nerazzurra oggi è molto più alta, ma è superiore anche alle rivali in Italia, dal Napoli alla Juventus".

Chi sono i giocatori chiave da guardare con attenzione?

"Weghorst e Berghuis in attacco sono il test per la difesa dell’Inter che non sembra più forte come una volta. A centrocampo dico di guardare con attenzione Kian Fitz-Jim: volevano dare in prestito e invece quando gioca è il migliore. Poi Sutalo, molto forte, tornato recentemente, e Jaros, il portiere preso dal Liverpool che sta facendo bene. Brian Brobbey, che era stato al Lipsia, invece non mi ha ancora convinto: sembra insicuro".

Ma alla fine dei conti, lei per chi tifa?

"Un colpo al cuore, come faccio a non dire Ajax? Sono olandese e la Cruijff Arena è stata la mia casa. Ma anche l’Inter è l’altro grande amore della vita, ancora oggi in giro per il mondo c’è sempre qualche nerazzurro che mi si inginocchia davanti e fa il segno del fucile. Non so se i tifosi siano più affezionati a me o alla mia esultanza...".

