Anche John Heitinga, allenatore dell'Ajax, ha dovuto fare i conti con una defezione importante nell'allenamento della vigilia del match di Champions League contro l'Inter. Non è infatti sceso in campo con i compagni l'attaccante Steven Berghuis, che non ha potuto allenarsi a causa di problemi fisici e che darà quasi certamente forfait per la sfida ai nerazzurri. Sabato Berghuis è partito titolare nella partita di campionato tra l'Ajax e il PEC Zwolle, terminata 3-1. Oliver Edvardsen lo ha sostituito a metà del secondo tempo.

Questa mattina si sono allenati con la prima squadra anche i giovani Rayane Bounida e Gerald Alders.