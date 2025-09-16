Partenza col botto per Arsenal e Royale Union SG, entrambe avversarie dell'Inter nella fase campionato di Champions League. I Gunners riescono a stappare la gara del San Mamés contro l'Athletic Bilbao nel secondo tempo, quando Martinelli (al 72') e Trossard (all'87') firmano il definitivo 2-0 e regalano i primi tre punti ad Arteta.

Vittoria convincente in trasferta anche per i belgi, che passano 3-1 sul campo del PSV: nel tabellino i nomi di David (rigore), El Hadj e Mac Allister, mentre per gli olandesi il gol della bandiera arriva nel finale di gara con Van Bommel.