E' affidata a Graziano Cesari la moviola di Juventus-Inter che parte dagli episodi "minori" per poi arrivare alla rete decisiva della sfida.

"Calhanoglu va via col pallone e viene atterrato da Gatti, non è un'azione pericolosa, ma è un comportamento anti-sportivo. Non mi ha convinto anche quando Acerbi, a pallone lontano, abbatte Vlahovic. Sono errori minimi. La cosa più importante è però al 91': Colombo alza il braccio destro e porta il fischietto alla bocca prima che il tiro sia scagliato da Adzic. La sua idea è che possa esserci un fallo. Dalle immagini si vede che è Thuram a toccare il pallone e il tocco sul viso mi sembra lieve. L'errore grosso però è non averlo fatto rivedere al direttore di gara per far decidere lui".