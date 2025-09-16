Davide Frattesi sarà la grande novità del centrocampo dell'Inter che scenderà in campo domani sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, per sfidare l'Ajax nella prima giornata di Champions League. Insieme a lui, pronto a prendersi la prima maglia da titolare della stagione, ci saranno Calhanoglu e Sucic, con Barella destinato ad un turno di riposo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Per Lautaro, invece, la rosea parla di "più no che sì", ricordando che "l’argentino ha saltato la rifinitura di stamattina per un problema alla schiena - si legge -. È partito per Amsterdam, ma al momento Chivu sembra intenzionato a lanciare il tandem Thuram-Bonny". Per il resto spazio a Martinez in porta, Akanji, De Vrij e Bastoni in difesa e, infine, Dumfries e Dimarco sulle fasce.