E' l'ex Davy Klaassen a presentare Ajax-Inter, gara valida per la prima giornata della League Phase di Champions League. Il centrocampista olandese introduce il discorso parlando del momento dei Lancieri: "E' difficile dire se siamo più avanti rispetto all'anno scorso, è sempre difficile con un nuovo staff tecnico e nuovi giocatori. Siamo una squadra in fase di ricostruzione", le sue parole.

Il focus, poi, si sposta sui nerazzurri: "Ho vissuto un anno fantastico lì, sono felice di rivedere tutti. Ora hanno un nuovo allenatore, ma il gruppo si conosce da molto tempo. I giocatori sono gli stessi, sono ben collaudati. È una delle migliori squadre al mondo. Hanno certi schemi che si ripetono da anni, hanno molta costanza, sono maturi. È questo che li rende così forti. Ci sono lievi differenze nel gioco, ma noto cose riconoscibili rispetto al passato".

Secondo Klaassen, l'Ajax deve crescere ancora tanto: "Sono una persona positiva, ma anche realista: non siamo ancora dove vogliamo essere. L'Inter arriva troppo presto? Non per me".

A proposito del record di presenze europee con l'Ajax, Klaassen ha concluso: "Ne sarei molto orgoglioso. È una cosa meravigliosa, ma alla fine l'importante è vincere".