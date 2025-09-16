Tuttosport punta i riflettori sugli ottantacinque milioni di euro investiti in estate e rimasti tutti inizialmente in panchina contro la Juventus, ad eccezione di Akanji, un prestito, arrivato all'ultimo giorno per rimpiazzare Pavard.

Sucic, Diouf, Luis Henrique e Bonny erano tutti in panchina, assieme a Josep Martinez, pagato 15 milioni nell’estate 2024. Contro l'Ajax qualcuno in campo si vedrà, non Darmian in forte dubbio per problemi alla schiena. Dovrebbe invece esserci Sucic, meglio da mezzala destra che non a sinistra: potrebbe essere l'uomo che consentirà all'Inter di giocare col centrocampo a due in futuro, ma oggi Chivu sta insistendo col 3-5-2 e con i senatori in campo.

Dito puntato sul mercato, che ricorda quello a latitudini rossonere: solo giovani a 20-25 milioni e anche per questo è tramontato Leoni. La proprietà aveva messo sul piatto un extrabudget per Lookman e poi Koné, ma nessuno dei due è arrivato e così si è rimasti col vecchio modulo. Ci si sarebbe aspettato un impatto più importante da Luis Henrique, ma finora ha fatto la comparsa. I tifosi attendevano un nuovo Dumfries, ora temono un nuovo Dalbert.