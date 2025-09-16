Intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato così della prospettiva interista in vista della sfida di Champions League contro l'Ajax. Mettendo anzitutto il mirino sugli olandesi: "Sono una squadra che gioca calcio fluido e disincantato e mi aspetto che l'Inter la vinca. Il Napoli ci ha vinto anni fa cinque a zero, anche la Lazio li ha battuti. È una squadra che magari becca la giornata giusta, ma le qualità sono quelle, calcio libero, ragazzi che crescono e gli adulti che devono insegnare a chi deve crescere".