Intervistato da Sky prima del fischio d'inizio dell'eurogara contro il Borussia Dortmund, valida per l'esordio stagionale in Champions League, l'allenatore della Juventus, Igor Tudor ha accennato ancora al derby d'Italia vinto sabato scorso contro l'Inter: "I ragazzi stanno bene, c'è voglia di giocare questa partita. Tutti vogliono giocare in Champions, vediamo come abbiamo recuperato perché abbiamo giocato due giorni fa".

La scelta del tridente?

"È una scelta per questa partita, le ultime tre si sono decise negli ultimi 20 minuti. Ormai non ci sono più titolari, tante volte è più importante chi finisce".