David Endt, storico ex team manager dell’Ajax e tifosissimo dell'Inter, racconta a Tuttosport di quando Cristian Chivu faceva parte dei lancieri. "Un leader innato. Un ragazzo più che carismatico. Un giocatore davvero forte, che dava tutto in campo ed era sempre pronto per aiutare i compagni di squadra - dice - Ancora prima che firmasse per noi, ci venne descritto come un sicuro futuro fuoriclasse, per un calciatore particolarmente dotato tecnicamente e di grande mentalità. Ricordo che quando arrivò aveva questi capelli cortissimi, non si può immaginare quanto fosse diverso dal Chivu attuale… Subito notammo il suo carattere e la grande voglia di vincere, sempre e ovunque".

"Aiutava i giovani e pure chi era più anziano di lui - dice ancora Endt -. Aveva attenzione per tutti, fu un gran capitano, ma anche un gran uomo, una persona molto sensibile, un calciatore con grandissima fame di vittoria, il primo ad arrivare agli allenamenti, uno che faceva gruppo e veniva seguito dai compagni di squadra. Col senno del poi si capiva potesse diventare un ottimo allenatore. Ha sempre voluto apprendere le cose, viveva di calcio e non è un caso che abbia iniziato dalle giovanili, è lì che si apprende meglio il mestiere. So che c’era stato qualche contatto in passato con l’Ajax, ma voleva essere il primo allenatore, col buon senso ha scelto il Parma e ora è all’Inter. Io sono contento a metà, perché romanticamente avrei voluto vederlo prima guidare proprio l’Ajax. Ma ora gli auguro una grande stagione in nerazzurro".