Un'Inter straripante travolge il Torino con un eloquente 5-0 nella partita d'esordio in Serie A, chiarendo subito le intenzioni per questa nuova stagione. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, che torna dopo il trionfo di Denzel Dumfries nella scorsa stagione. 

PER VOTARE CLICCA QUI

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 22:58
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print